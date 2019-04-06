На нефтебазе в Туапсе загорелся топливный резервуар. Видео

В субботу, 6 апреля, на нефтебазе, расположенной на улице Гагарина в Туапсе, произошло возгорание.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ по Краснодарскому краю, вспыхнул выведенный из эксплуатации резервуар для хранения топлива.

Прибывшие на место пожарные справились с возгоранием, площадь которого составила 84 квадратных метра.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.