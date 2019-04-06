В овраге у мясного цеха в Питере нашли мешки с расчлененным мужчиной

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения фрагментов тела неизвестного мужчины в Кировском районе города. Страшную находку неподалеку от морского канала и одного из домов по Канонерскому острову сделали накануне вечером. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Место происшествия осмотрено, выясняются все обстоятельства произошедшего, личность потерпевшего и виновных в совершении данного преступления. Назначаются необходимые судебные экспертизы, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

По данным Пятого канала, пять черных полиэтиленовых мусорных пакетов с фрагментами человеческого тела были обнаружены вечером 5 апреля в 250 метрах от дома номер 3 по Канонерскому острову. Пакеты лежали в небольшом овраге и были присыпаны небольшим количеством земли и снега. Сообщается, что неподалеку от места страшной находки расположен мясной цех.

По данным источника телеканала "78" в правоохранительных органах, сообщение о страшной находке поступило по телефону "02" от уроженца Краснодарского края, работающего в Петербурге техником. На костях обнаруженных фрагментов имеются следы пиления.