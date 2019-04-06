Захарова заинтересовалась анализами Климкина

Заявление украинского министра иностранных дел Павла Климкина, пригрозившего России разорением за "столетия оккупации Украины", прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Так, а Климкин анализы сдавал? — поинтересовалась она в "Фейсбуке". — Мы же теперь знаем, что без анализов на Украине важные разговоры не ведутся".

Ранее Владимир Зеленский и Петр Порошенко — кандидаты на пост президента Украины, прошедшие во второй тур выборов — публично сдали анализы на алкоголь и наркотики. Это было одним из требований Зеленского для проведения дебатов перед вторым туром.

Министр Климкин накануне вернулся к теме компенсаций, которые Киев может потребовать с Москвы за "оккупацию". Впервые Климкин заговорил об этом еще в марте после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оценить ущерб от нахождения Крыма в составе Украины.