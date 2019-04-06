Роман Павлюченко: "Спартак" индивидуально сильнее ЦСКА

В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле "Открытие Арены" сыграет с земляками из ЦСКА. Экс-форвард "красно-белых" Роман Павлюченко поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби.

"Если разбирать по позициям, то "красно-белые" индивидуально круче армейцев. Но если говорить об игре в целом, то тут равенство, – приводит слова Павлюченко Sportbox.ru. – «Спартак» играет дома, и в этом его большое преимущество, все знают, как болеют "красно-белые".

Павлюченко заявил, что столичное дерби – это самый ожидаемый матч в российском футболе: "Все в «Спартаке» понимают, что такое игра против ЦСКА. Даже если выпустить дубли, то будет бойня. Наверняка будет много голов, я ставлю на победу «Спартака» – 3:2".

Напомним, матч состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.