Медведев – Володину: никакие корректировки Конституции не нужны

Председатель правительства России Дмитрий Медведев прокомментировал предложение спикера Госдумы Вячеслав Володина об участии депутатов в обсуждении кандидатов на пост министра. Как считает Медведев, Конституции России не требуются фундаментальные изменения.

"Конституция — инструмент, которые рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны", — заявил Медведев.

"Донастройка" политической системы, уверен Медведев, не может затрагивать права граждан и форму государственного правления. В тоже время, развитие общества время от времени ставит вопросы о работе отдельных институтов власти. В любом случае, предложения об изменениях в Конституцию РФ должны быть обсуждены экспертами и структурами власти.

Ранее в субботу спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил законодательно закрепить роль Госдумы в консультациях при назначении членов правительства. Так же Володин считает назревшей необходимость "детализировать нормы отчета правительства перед парламентом".