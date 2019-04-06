Трамп пожаловался на "большой обман"

Президент США Дональд Трамп назвал продолжающиеся попытки представителей Демократической партии обвинить его в сговоре с Россией обманом.

"Это все — большой обман, и демократы продолжают настаивать на нем, потому что они паршиво сработали", — приводит его слова ТАСС.

Не было ни сговора с РФ, ни препятствования правосудию, заявил Трамп, комментируя реакцию некоторых демократов на публикацию отчета по итогам расследования, которое проводил спецпрокурор Роберт Мюллер относительно приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года.

Основные заключения расследования Мюллера руководству профильных комитетов сената и палаты представителей конгресса США 24 марта направил министр юстиции и генеральный прокурор Уильям Барр. В этом документе указывается, что никакого сговора между избирательным штабом американского президента и властями России не было. Глава Минюста намерен направить отредактированный текст доклада законодателям к середине апреля.

Комментируя выводы доклада Мюллера, глава спецкомитета по разведке палаты представителей Адам Шифф, представитель Демократической партии, парламентарий от штата Калифорния, заявил, что, несмотря ни на что, он убежден, что сговор Трампа с иностранным государством имел место.