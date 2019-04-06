Жители Красноярского края публикуют в Сети видео с метеоритом

В субботу, 6 марта, в небе над Красноярским краем появился огненный болид – его наблюдали жители Красноярска, Канска и других населенных пунктов региона.

Небесное тело, с виду напоминающее метеорит, появилось днем, поэтому у его "визита" оказались многочисленные свидетели, случайно запечатлевшие инцидента на камеры мобильных телефонов, или автомобильные регистраторы.

В социальных сетях живо обсуждают произошедшее и делятся роликами.

Отметим, что в районе реки Нижняя Тунгуска неподалеку от поселка Учамина в Красноярском крае на днях было обнаружено место падения метеорита, отметившегося в регионе в середине марта.

Тогда момент появления метеорита в небе также попал в объектив регистратора очевидца.