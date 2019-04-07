Одна из немногих, кто не отвернулся: Шойгу о дружбе с Матвиенко

Спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко важно довести дело до конца, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в фильме Саиды Медведевой и Евгения Рожкова "Валентина".

"Тебе сказали: нет, этого не будет, прекратите на эту тему общение. И она чисто-чисто по-женски спокойно, с опытом, сделает полшага назад, обойдет с другой стороны и все равно доводит решение до конца", — поделился Шойгу.

С ним согласен и глава российского МИД Сергей Лавров: "Умение слушать, но одновременно нацеленность на то, чтобы задачу, которую необходимо решить в интересах нашей страны, обязательно реализовать".

Матвиенко, по словам Шойгу, неравнодушный и любящий свою страну человек и очень внимательный друг. "Был сложный период в моей жизни, когда почему-то в один день и в один час отвернулись… Не отвернулись, а насторожились так. А она была одной из немногих, кто приехал и в больницу, и домой. В такие минуты, поверьте, это очень важно и очень ценно", — подчеркнул Шойгу.

Глава Сбербанка Герман Греф называет Валентину Матвиенко человеком с открытым разумом и открытым восприятием ко всему новому.

Мэр Москвы Сергей Собянин, рассказывает, что Валентина Ивановна "может надавить на слезу, проявить душевность, попросить так, что ты не откажешься" – с одной стороны, с другой же – она обладает настоящей мужской волей и внутренним стержнем.

Собянин вспомнил и времена, когда он был губернатором Тюменской области, а Матвиенко – губернатором Петербурга. "Неожиданно тюменская нефтяная компания, которая работала у нас, говорит, что их пригласили перерегистрироваться в Санкт-Петербург. Я говорю: "Это почему? Вы работаете в регионе". Отвечают: "Нас так просят, там большие проблемы". Говорю: "А у нас проблем нет?" И тогда мы с Валентиной Ивановной встретились и договорились, что, наверное, можно обойтись без всяких радикальных решений, но, тем не менее, мы можем оказать действительно помощь в Санкт-Петербурге в реставрации нескольких значимых для города объектов".

Валентина Матвиенко – "один из самых эффективных, самых мощных региональных лидеров за всю историю нашей страны", подчеркнул Собянин.