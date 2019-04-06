G7 выступила с заявлениями по России, Венесуэле, Украине и космосу

Страны "большой семерки" заявили о своем намерении бороться против угроз, исходящих от России, в киберпространстве, в сферах стратегической коммуникации, контрразведки, сообщает "Интерфакс".

Главы дипведомств G7 критикуют Россию за дестабилизацию международной обстановки вмешательством в работу демократических систем других государств. И призывают Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Кроме того, присутствие российских вооруженных сил в Венесуэле может обострить ситуацию в стране. Хотя глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что российские военные специалисты в Венесуэле обслуживают поставленную технику, передает РИА Новости.

Главы дипведомств ожидают от украинских властей обеспечения прозрачного голосования на выборах президента. Они также призвали Россию освободить украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года в результате инцидента в районе Керченского пролива.

Стороны договорились принять нормы поведения в космическом пространстве и обсудили проблему космического мусора.

Встреча министров иностранных дел стран G7 проходит 5-6 апреля во Франции. Основные темы — борьба против неравенства на глобальном уровне и усиление демократий перед лицом новых угроз.