Посол несуществующей страны: Матвиенко о развале СССР

В документальном фильме Саиды Медведевой и Евгения Рожкова "Валентина" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вспомнила о развале СССР – тогда она работала послом на Мальте.

"Беловежское соглашение, распад Советского Союза. Ну, во-первых, было больно от того, что произошло. А во-вторых, я понимала двойственность своего положения", — рассказала Матвиенко.

Весть о распаде СССР дипломатов на Мальте, как и в любой другой точке мира, застала врасплох. Местная пресса буквально преследовала Матвиенко: так какое же государство вы теперь представляете, госпожа посол? Дипотношения были под угрозой, а Москва упорно молчала. 48 часов Матвиенко являлась послом несуществующей страны.

Она добилась срочной встречи с главой МИД Мальты, а затем – признания новой России.

"В полвторого мне говорят: "Вас просит к телефону министр иностранных дел". Я снимаю трубку. Он говорит: "Госпожа посол, кабинет министров Мальты принял решение признать Россию правопреемником Советского Союза". И спрашивает: "А флаг России-то у вас есть?". Я говорю: "Доктор де Марко, обижаете, я всю ночь сама вышивала". Я собрала коллектив посольства, мы спускали флаг Советского Союза и все плакали. Потому что мы потеряли страну. И было очень горько и обидно", — вспомнила Матвиенко.

Свою дипломатическую работу она продолжила в Греции. Первая сделка по продаже российского вооружения странам НАТО прошла как раз в тот период.

Матвиенко убедила греков покупать не американское, а российское оружие. "Мы организовали визит министра обороны в Россию, мы организовали даже встречу с Борисом Николаевичем Ельциным. Для них это было важное подтверждение на уровне высшего политического руководства, заинтересованность России в продаже такого оружия. И, конечно, были конкуренты. Американцы узнали, что ведутся такие переговоры с Грецией, предлагали им более выгодные условия, но было поздно. Это первый и, надеюсь, не последний случай, когда страна НАТО закупила российское вооружение", — рассказала Матвиенко.