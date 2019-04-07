Матвиенко: комсомол – уникальная школа работы с людьми

В интервью Евгению Рожкову спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, как стала председателем комитета комсомола, хотя свое будущее видела в аспирантуре и хотела преподавать.

"Идет отчетно-выборная комсомольская конференция. И вышла секретарь комитета комсомола, как сейчас помню, Люба Сердюк. Доклад был скучным, кто-то спал, кто-то читал. Такой формализм — сколько взносов сдали, сколько там чего. А мы же жили в институте, мы учились, у нас не было ни вечеров, ни стройотряда, только Люба Сердюк со своим занудным докладом. И я подняла руку, я вышла на трибуну, и меня прорвало. Что мы здесь тратим время? Я всю правду-матку сказала, такую, в эмоциональной резкой форме. И села", — вспоминает Матвиенко.

После этого ее кандидатуру выдвинули на пост председателя комитета комсомола. Матвиенко пыталась взять самоотвод, но не получилось.

В итоге были организованы стройотряды, проводились вечера, куда приглашались самые модные музыкальные коллективы.

Комсомол Матвиенко называет уникальной школой работы с людьми. Кроме того, это друзья, с которыми до сих пор крепка дружба, песни, которые пелись, и многое другое.

Из этой колеи, стоит в нее попасть, добровольно не выйти, рассказала Матвиенко: "Руководство института ясно дало понять либо движение по комсомольской линии, либо конец карьеры. Так что мечте об аспирантуре, несмотря на желание и красный диплом, сбыться было не суждено".

Матвиенко поручили возглавить районную комсомольскую организацию, потом областную, а затем забрали в Ленинградский горисполком, где она отвечала за образование и культуру.