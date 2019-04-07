Расстрельная должность: Матвиенко рассказала, как работала с Примаковым

В конце 90-х спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко была приглашена на должность заместителя председателя правительства по социальным вопросам. Правительство тогда возглавил Евгений Примаков.

Должность, по словам Матвиенко, была расстрельной. По всей стране шли забастовки из-за многомиллиардной задолженности перед бюджетниками и пенсионерами. Валентина Ивановна работала, по ее словам, в режиме МЧС, принимая решения на грани фола.

В 1999 году долг перед бюджетниками в стране больше 12 миллиардов рублей. Учителя, при средней зарплате в 650 рублей, не видели денег месяцами. В Чите, где задержка достигла полугода, люди перестают выходить на работу.

"Я тут же в самолет, прилетела в Читинскую область", — рассказывает Матвиенко в фильме Саиды Медведевой и Евгения Рожкова "Валентина".

Местные власти не пускали вице-премьера на площадь, где собрались люди – это небезопасно, но Валентина Ивановна настояла. Министра из Москвы встретили свистом и улюлюканьем. Из толпы кричали, что детей нечем кормить и нет возможности их лечить. Тогда Матвиенко признала, что руководство страны, в том числе, и она сама, плохо работает, и пообещала бюджетникам выплату зарплату и погашение долгов.

"Вся площадь скандирует как по команде: "Не верим". И вот это до сих пор у меня в ушах. И тогда я уже пошла на такой запрещенный, но осознанный шаг. Если я не выполню хоть одно из взятых на себя обязательств, обещаний, я обещаю, я уйду в отставку. И вот здесь люди замолчали", — рассказал Матвиенко, добавив, что тогда была честна: действительно ушла бы в отставку.

Денег в казне не было, и единственный вариант, который в срочном порядке нашла вице-премьер Матвиенко, покуситься на средства от продажи государственных акций Газпрома. Валентина Ивановна взяла ответственность на себя, первой поставила подпись под документом. Смогла убедить Минфин, но Примаков подписывать отказывался. Тогда она просто села перед ним в кресло и от отчаяния расплакалась.

Всего за 8 месяцев правительству Примакова удалось погасить треть всех долгов перед бюджетниками и снять напряженность в стране.

Но тут в дело вмешалась политика: президент Ельцин отправил Примакова в отставку. В ельцинском окружении оказался ряд людей, которые пытались убрать Матвиенко из правительства. На очередном докладе у главы государства Валентина Ивановна попросила освободить ее от должности: она не могла отказаться от контактов с Примаковым, человеком, которого считала своим учителем.

"На следующий день я прихожу к Владимиру Владимировичу, кладу ему на стол заявление, прошу освободить меня от", — вспоминает Матвиенко. Через три дня она напомнила о себе Путину, но тот с раздражением попросил его не беспокоить: приглашу вас, когда приму решение. "В это время он боролся за меня. И потом мы полетели с ним вместе в один из регионов, в самолете он меня позвал и сказал, что я должна остаться и работать. И я осталась", — рассказывает Валентина Ивановна.

Сам Путин говорит, что всегда с большим уважением относился к мнению Примакова, который считал Матвиенко сильным, квалифицированным работником. "И мне не хотелось ее терять тогда из правительства, когда я уже это правительство возглавил. Ну, я об этом не пожалел. Действительно, Валентина Ивановна работала всегда с полной отдачей", — подчеркнул президент.