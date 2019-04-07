Валентина Матвиенко рассказала о родителях и внучке

В документальном фильме Саиды Медведевой и Евгения Рожкова спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о своих родителях.

"Папа прошел всю войну до Берлина и вернулся уже в октябре 45-го. Я росла в семье очень простой, бедной семье, но у нас такая была любовь в семье, такое уважение, такие добрые отношения, что я это, конечно, сохранила, пронесла через всю свою жизнь", — вспоминает сенатор.

После смерти отца маму вызвали в школу, сообщили, что ее дочери – а их было трое – хорошо учатся, поэтому решено предоставить им бесплатную форму и завтраки. "Она сказала: "Вы знаете, я буду в три смены работать, но мои дети ни в чем не будут нуждаться. Они не сироты. У них есть мама. И отдайте это, пожалуйста, тем, кто больше нуждается", — рассказала Матвиенко.

Она добавила, что ей очень горько от того, что нельзя побывать на могилах матери и отца – они похоронены на Украине, куда Матвиенко не может приехать из-за санкций.

У Валентины Матвиенко растет внучка Арина. "Она столь же трудолюбива, обязательна, ответственна, как и я. Она в третьем классе, она круглая отличница. Но кроме того, она очень хороший человечек. Это мое счастье", — поделилась сенатор.

Часто видеться не удается – внучка в Петербурге, бабушка – в Москве. Но есть традиция: "Они в канун Нового года каждый год ко мне приезжают. Это так называемые московские каникулы у нас. Я им делаю программу, мы ходим в театр обязательно, мы ходим на каток. У нас есть какие-то общие разговоры, общие интересы, вкусы. Я ее очень люблю. И для меня это такая отдушина".