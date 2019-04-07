"Таких, как я, много". Валентина Матвиенко о комсомоле, Примакове, Петербурге и любви

7 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечает юбилей, и журналисты ВГТРК Саида Медведева и Евгений Рожков сняли этой дате фильм о самой влиятельной женщине-политике в России.

Путин о Матвиенко

У Валентины Матвиенко, по словам президента России Владимира Путина, есть три важные черты: она всегда "в материале" того, чем занимается, всегда нацелена на конкретный результат и всегда имеет собственное мнение, основанное на личном опыте.

Важно, что она не стесняется отстаивать своем мнение, даже если оно "не всегда стыкуется с мнением других ее коллег", говорит президент. Матвиенко действует настойчиво, но тактично, используя свой опыт дипломатической работы. И всегда достигает результата.

Посол несуществующей страны

В период развала Советского Союза Валентина Матвиенко была послом на Мальте. "Беловежское соглашение, распад Советского Союза. Ну, во-первых, было больно от того, что произошло. А во-вторых, я понимала двойственность своего положения", — вспоминает Валентина Ивановна.

Весть о распаде СССР дипломатов на Мальте, как и в любой другой точке мира, застала врасплох. Местная пресса буквально преследовала Матвиенко: так какое же государство вы теперь представляете, госпожа посол? Дипотношения были под угрозой, а Москва упорно молчала. 48 часов Матвиенко являлась послом несуществующей страны.

Она добилась срочной встречи с главой МИД Мальты, а затем – признания новой России.

"В полвторого мне говорят: "Вас просит к телефону министр иностранных дел". Я снимаю трубку. Он говорит: "Госпожа посол, кабинет министров Мальты принял решение признать Россию правопреемником Советского Союза". И спрашивает: "А флаг России-то у вас есть?". Я говорю: "Доктор де Марко, обижаете, я всю ночь сама вышивала". Я собрала коллектив посольства, мы спускали флаг Советского Союза и все плакали. Потому что мы потеряли страну. И было очень горько и обидно", — рассказывает Матвиенко.

Российское оружие для НАТО

Первая сделка по продаже российского вооружения странам НАТО прошла в период работы Валентины Матвиенко в посольстве Греции. Новый посол хотела как можно больше сблизить Россию и Грецию, были подписаны важные соглашения в энергетической сфере, которые действуют и по сей день.

Тогда же пришлось спасать российскую дипсобственность в Греции — она оставалась ничьей даже спустя 6 лет после распада Советского Союза. Сколько пришлось провести встреч с высшим греческим руководством послом, Матвиенко не может посчитать даже она сама, но в итоге все здания стали российскими. Когда об этом узнал посол Украины, а Киев в то время претендовал вот на исторический особняк в самом центре Афин, то, как говорят, он чуть не лишился рассудка, после чего был отозван домой.

Матвиенко убедила греков покупать не американское, а российское оружие. "Мы организовали визит министра обороны в Россию, мы организовали даже встречу с Борисом Николаевичем Ельциным. Для них это было важное подтверждение на уровне высшего политического руководства, заинтересованность России в продаже такого оружия. И, конечно, были конкуренты. Американцы узнали, что ведутся такие переговоры с Грецией, предлагали им более выгодные условия, но было поздно. Это первый и, надеюсь, не последний случай, когда страна НАТО закупила российское вооружение", — говорит Валентина Ивановна.

Работа с Примаковым

Из Министерства иностранных дел Валентина Матвиенко была приглашена на "расстрельную" должность – заместителя председателя правительства, когда по всей стране шли забастовки из-за многомиллиардной задолженности перед бюджетниками и пенсионерами. Валентина Ивановна работала, по ее словам, в режиме МЧС, принимая решения на грани фола.

В 1999 году долг перед бюджетниками в стране больше 12 миллиардов рублей. Учителя, при средней зарплате в 650 рублей, не видят денег месяцами. В Чите, где задержка достигла полугода, люди перестают выходить на работу.

"Я тут же в самолет, прилетела в Читинскую область", — вспоминает Матвиенко. Местные власти не пускают вице-премьера на площадь, где собрались люди – это небезопасно, но Валентина Ивановна настояла. Министра из Москвы встречают свистом и улюлюканьем. Голос из толпы: "Мы не кормим детей, какое здоровое поколение мы вырастим, если они голодные? Если они падают в обморок? Мы не можем их лечить". И Матвиенко признает: власть, руководители страны, в том числе, и она сама, плохо работали. И обещает бюджетникам выплаты зарплат и погашение долгов.

"Вся площадь скандирует как по команде: "Не верим". И вот это до сих пор у меня в ушах. И тогда я уже пошла на такой запрещенный, но осознанный шаг. Если я не выполню хоть одно из взятых на себя обязательств, обещаний, я обещаю, я уйду в отставку. И вот здесь люди замолчали", — рассказывает Валентина Ивановна. И добавляет, что была честна: действительно ушла бы.

Денег в казне не было, и единственный вариант, который в срочном порядке нашла вице-премьер Матвиенко, покуситься на средства от продажи государственных акций Газпрома. Валентина Ивановна взяла ответственность на себя, первой поставила подпись под документом. Смогла убедить Минфин, но Примаков подписывать отказывался. Тогда она просто села перед ним в кресло и от отчаяния расплакалась.

Всего за 8 месяцев правительству Примакова удалось погасить треть всех долгов перед бюджетниками и снять напряженность в стране.

Но тут в дело вмешалась политика: президент Ельцин отправил Примакова в отставку. В ельцинском окружении оказался ряд людей, которые пытались убрать Матвиенко из правительства. На очередном докладе у главы государства Валентина Ивановна попросила освободить ее от должности: она не могла отказаться от контактов с Примаковым, человеком, которого считала своим учителем.

"На следующий день я прихожу к Владимиру Владимировичу, кладу ему на стол заявление, прошу освободить меня от", — вспоминает Матвиенко. Через три дня она напомнила о себе Путину, но тот с раздражением попросил его не беспокоить: приглашу вас, когда приму решение. "В это время он боролся за меня. И потом мы полетели с ним вместе в один из регионов, в самолете он меня позвал и сказал, что я должна остаться и работать. И я осталась", — рассказывает Валентина Ивановна.

Сам Путин говорит, что всегда с большим уважением относился к мнению Примакова, который считал Матвиенко сильным, квалифицированным работником. "И мне не хотелось ее терять тогда из правительства, когда я уже это правительство возглавил. Ну, я об этом не пожалел. Действительно, Валентина Ивановна работала всегда с полной отдачей", — подчеркнул президент.

О губернаторстве

2003 год стал переломным для Валентины Ивановны – она снова вернулась в Петербург. Пойти на выборы было идеей Путина, рассказывает Матвиенко. Она долго сопротивлялась, но через месяц после разговора с президентом согласилась.

Сам Путин говорит, что Петербург нуждался тогда в эффективном и нацеленном на результат руководителей. И такого руководителя он получил.

Борьба была беспощадной, у Матвиенко было 14 оппонентов. Валентину Ивановну пытались втянуть в скандалы, ежедневно выливали ушаты грязи и клеветы. "Мне приклеили такие клички, которые до сих пор гуляют в Интернете, от которых невозможно отмыться, — рассказывает она. — И я тогда поняла: нужно идти к людям. У меня было по 4-5 встреч ежедневно в больших залах. И я чувствовала, как меняется настроение людей".

Матвиенко собрала команду, работающую на идею возрождения Петербурга. Бюджет пятимиллионного города на тот момент был сравним с бюджетом Ханты-Мансийска с населением всего 54 тысячи человек.

Реставрация памятников, прописка "Газпрома", договоренность с Сергеем Собяниным – тогда он был губернатором Тюменской области.

"Весь город, все центральные магистрали были заставлены страшными ларьками. Сотни проводов с соседнего дома, потому что электричества не было. Там торговали ночью и наркотиками и чем угодно. Ну это была ужасная картина. И я сказала, что времена 90-х годов прошли. Я за мелкорозничную торговлю, но цивилизованную", — говорит Матвиенко.

Петербург не был для Валентины Ивановны родным городом, но никакого снобизма, когда приехала туда юной девушкой, она не чувствовала. Театры, музеи, петербургские дворы. "Я представляла, как здесь ходил Достоевский, какая-то магия действовала на меня. Я поняла, что это правда судьба. Другого города мне не надо, я хочу жить только здесь", — вспоминает Матвиенко.

За время губернаторства Валентины Матвиенко бюджет Санкт-Петербурга вырос в пять раз. Она зарекомендовала себя как один из самых эффективных руководителей.

О Совете Федерации

Палата олигархов и пенсионеров – так называли Совет Федерации, когда Матвиенко возглавила его.

"Я думала — Боже мой, я там умру от скуки. После такой активной кипучей работы там 24 часа в сутки мне будет скучно. Но мне совсем не скучно. Это очень интересная работа", — рассказывает спикер верхней палаты парламента.

С ее приходом Свет Федерации изменился. "Капитальнейшим образом изменился после ее прихода, — подчеркивает Николай Рыжков. — Она сегодня этот корабль ведет очень спокойно и очень уверенно".

Как Валя Тютина достигла высот

Особого секрета нет, говорит Валентина Ивановна и подчеркивает, что таких людей, как она, очень много. "Мы тогда все были одинаковые, ровные, мы все жили небогато. Но были счастливы, мы были дружны, мы мечтали", — рассказывает она. Валентина Матвиенко всегда хорошо училась, много работала над собой и была упорна.

"Для меня невозможного нет, если это невозможно, то это просто потребует больше времени, как я говорю. И дальше, наверное, это и судьба", — резюмирует сенатор.

О комсомоле

Валентина Матвиенко рассказывает, как стала председателем комитета комсомола. Юная Валя видела свое будущее в аспирантуре, хотела преподавать.

"Идет отчетно-выборная комсомольская конференция. И вышла секретарь комитета комсомола, как сейчас помню, Люба Сердюк. Доклад был скучным, кто-то спал, кто-то читал. Такой формализм — сколько взносов сдали, сколько там чего. А мы же жили в институте, мы учились, у нас не было ни вечеров, ни стройотряда, только Люба Сердюк со своим занудным докладом. И я подняла руку, я вышла на трибуну, и меня прорвало. Что мы здесь тратим время? Я всю правду-матку сказала, такую, в эмоциональной резкой форме. И села", — вспоминает Матвиенко.

После этого ее кандидатуру выдвинули на пост председателя комитета комсомола. Матвиенко пыталась взять самоотвод, но не получилось.

В итоге были организованы стройотряды, проводились вечера, куда приглашались самые модные музыкальные коллективы.

Комсомол Матвиенко называет уникальной школой работы с людьми. Кроме того, это друзья, с которыми до сих пор крепка дружба, песни, которые пелись, и многое другое.

Из этой колеи, стоит в нее попасть, добровольно не выйти, рассказывает Матвиенко: "Руководство института ясно дало понять либо движение по комсомольской линии, либо конец карьеры. Так что мечте об аспирантуре, несмотря на желание и красный диплом, сбыться было не суждено".

Валентине Матвиенко поручили возглавить районную комсомольскую организацию, потом областную, а затем забрали в Ленинградский горисполком, где она отвечала за образование и культуру.

О Путине и Собчаке

Работу в команде Путина Матвиенко называет лучшими годами в жизни – трудными, но интересными и насыщенными. "Если он приглашает человека в команду, это значит, что он ему доверяет. Это принцип", — говорит Валентина Ивановна.

В 89-м году судьба свела ее с Собчаком – Матвиенко направили на Балтийский завод, чтобы обеспечить выдвижение Анатолия Александровича кандидатом в депутаты. "Шла дискуссия на этом собрании, кого выдвинуть. Анатолий Александрович был юрист по образованию, он был очень ярким человеком, неравнодушным человеком, умеющим говорить, умеющим убеждать. Я попала под его обаяние. И я поддержала Собчака. Мы вместе начали работать", — рассказывает она.

О предательстве, свободе и верности

Больше всего Валентина Матвиенко ценит в человеке достоинство. Самое неприемлемое – непорядочность. А предательство?

"Лев Толстой как-то сказал: "Когда тебя предали, это все равно, что тебе сломали руки. Простить можно, но обменять уже не получится", — говорит Матвиенко.

Один из моральных принципов – верность, деньги – возможность быть свободным. А власть – возможность служить своей стране.

О родителях

"Папа прошел всю войну до Берлина и вернулся уже в октябре 45-го. Я росла в семье очень простой, бедной семье, но у нас такая была любовь в семье, такое уважение, такие добрые отношения, что я это, конечно, сохранила, пронесла через всю свою жизнь", — рассказывает Валентина Ивановна.

И вспоминает о семейной гордости. После смерти отца маму вызвали в школу, сообщили, что ее дочери – а их было трое – хорошо учатся, поэтому решено предоставить им бесплатную форму и завтраки.

"Она сказала,: "Вы знаете, я буду в три смены работать, но мои дети ни в чем не будут нуждаться. Они не сироты. У них есть мама. И отдайте это, пожалуйста, тем, кто больше нуждается", — рассказывает Матвиенко.

Большая горечь от того, что родители похоронены на Украине, куда Валентине Ивановне теперь путь заказан – она даже не может побывать на могилах матери и отца.

О любви

У Валентины Ивановны растет внучка Арина. "Она столь же трудолюбива, обязательна, ответственна, как и я. Она в третьем классе, она круглая отличница. Но кроме того, она очень хороший человечек. Это мое счастье", — говорит гордая бабушка.

Часто видеться не удается –внучка в Петербурге, Валентина Матвиенко – в Москве. Но есть традиция: "Они в канун Нового года каждый год ко мне приезжают. Это так называемые московские каникулы у нас. Я им делаю программу, мы ходим в театр обязательно, мы ходим на каток. У нас есть какие-то общие разговоры, общие интересы, вкусы. Я ее очень люблю. И для меня это такая отдушина".

Любовь – это когда без человека не можешь дышать, говорит Матвиенко. А что же тогда народная любовь? "Народная любовь – это высочайшая ответственность, и все время чувство – не разочаровать людей", — делится Валентина Ивановна.