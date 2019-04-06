ЕС напомнил Штатам о роли МУС

Евросоюз выразил серьезную обеспокоенность политикой США в отношении Международного уголовного суда (МУС). Дело в том, что американские власти аннулировали въездную визу в США прокурору суда.

Как заявил в субботу, 6 апреля, пресс-секретарь Европейской внешнеполитической службы, МУС играет ключевую роль в борьбе с безнаказанностью.

"ЕС подчеркивает, что защита нейтралитета и судебной независимости МУС имеет первостепенное значение для его эффективности и надлежащего функционирования", — приводит выдержку из этого заявления "Интерфакс".

Как заявил европейский дипломат, ЕС полностью поддерживает МУС, его независимость и намерен дальше сотрудничать с этой организацией. От США же Евросоюз ожидает, что любые меры, принятые в отношении МУС, будут соответствовать международным обязательствам этой страны.

В сентябре прошлого года советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон провозгласил "смерть Международного уголовного суда".