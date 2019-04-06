В Домодедове эвакуировали Boeing, готовившийся улететь в Токио

В столичном аэропорту Домодедово эвакуировали пассажиров самолета Boeing Dreamliner японской авиакомпании Japan Airlines. Причиной стал анонимный сигнал о наличии на борту лайнера взрывного устройства.

Командир воздушного судна принял решение эвакуировать пассажиров и отложить вылет, рассказал информированный источник "Интерфаксу". Самолет должен был вылететь в Токио в 17:15.

К самолету прибыли представители экстренных служб, они начали полный досмотр борта.