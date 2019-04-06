Порошенко "услышал всех"

Президент Украины Петр Порошенко в субботу опубликовал видео в Facebook, в котором заверил избирателей, что "услышал всех". Порошенко пообещал "сделать выводы" из итогов первого тура выборов президента.

"Друзья, я всех услышал. Тех, кто голосовал за меня, и тех, кто поддержал других кандидатов. Сделал выводы", — подчеркнул Порошенко.

По словам Порошенко, "свободной стране свободных людей" нужен сильный президент, а не "слабак".

Президент заявил, что 21 апреля украинцам предстоит сделать выбор — Европа или "имперская Россия". Во втором туре примут участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко.