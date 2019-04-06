Дамаск считает, что Запад прикрывает химатаку

Сирийский МИД осудил заявление, в котором Париж Лондон и Вашингтон сообщали об адекватном ответе, если сирийские власти надумают использовать химоружие.

Заявление трех стран-постоянных членов СБ ООН к годовщинам инцидентов в Хан-Шейхуне и Думе. Ответственность за оба возлагается на правительство Башара Асада.

МИД САР отметил, что подобные заявления нужны для прикрытия новых химатак. Лживость заявлений доказывают финансовые вливания в деятельность террористов, в частности, "Белых касок".

ОЗХО 1 марта опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в Думе 7 апреля 2018 года. В докладе упоминается хлор. Однако выводов о виновниках инцидента в нем нет.

МИД России считает, что цель вбросов о применении отравляющих веществ сирийскими силовиками – оправдать удары извне и выгородить террористов, передает РИА Новости.