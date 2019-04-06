Эвакуированный в Домодедове самолет "заминировали" с Украины

Ни взрывных устройств, ни других опасных предметов на борту самолета Japan Airlines, пассажиров которого эвакуировали в московском аэропорту Домодедово, не найдено. Ранее командир воздушного судна принял решение эвакуировать пассажиров и отложить вылет в Токио, планировавшийся на 17:15, из-за полученного анонимного сигнала о заложенном на борту взрывном устройстве.

В аэропорту приняты дополнительные меры безопасности, привлечены силовые структуры — это стандартная процедура при анонимных угрозах. По данным источника "Интерфакса" в авиадиспетчерских службах, сигнал о якобы заложенном на борту самолета взрывном устройстве был получен по электронной почте. Письмо с угрозами было отправлено с украинского IP-адреса.