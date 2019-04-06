Отстранение Ушакова сочли рекламным ходом

Грандиозным рекламным ходом назвал отстранение мэра Риги Нила Ушакова от должности депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов.

Ранее в официальном издании Латвии Latvijas Vēstnesis было опубликовано распоряжение министра по делам регионального развития Латвии Юриса Пуце. Согласно распоряжению, Ушаков отстранялся от должности из-за нецелевого расходования 18 миллиардов бюджетных евро.

По мнению Митрофанова, это был продуманный пиар-ход. Во-первых, министр Пуце войдет в историю как сильный национальный политик, снявший ненационального Ушакова. Во-вторых, эта отставка вызвала много сильных эмоций.

Непонятно, зачем нужно было отстранять Ушакова, если он сам собирался покинуть пост в случае выбора депутатом в Европарламент. Вероятно, противники Ушакова решили сорвать операцию "Аватар" и помешать Ушакову поставить на свое место вице-мэра Вадима Баранника, через которого нынешний мэр мог бы реализовывать выгодные для себя экономические решения, считает Митрофанов.

Ушаков намерен в суде оспорить свое отстранение, передает РИА Новости.