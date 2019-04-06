Фриш побывал в луганском СИЗО

Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Тони Фриш в субботу, 6 апреля посетил следственный изолятор в Луганске. Там содержатся пленные украинские военнослужащие.

Как рассказала представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева, Фриш встретился с людьми, в освобождении которых заинтересована украинская сторона.

По ее словам, власти Украины предоставили координатору гуманитарной подгруппы по Донбассу от ОБСЕ список военнослужащих, которые содержатся в этом СИЗО. Фриш посетил всех этих удерживаемых в ЛНР украинских пленных, пишет "Интерфакс".

Накануне Фриш посетил СИЗО в Донецке, пообщался с пленными и их родственниками, а также с родными ополченцев, которые находятся в тюрьмах Украины.