Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
6 апреля 201918:55

Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион

Global Look Press

Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей. "Диагноз" пенсионеру поставил неизвестный, позвонив и представившись сотрудником поликлиники, где тот незадолго до этого сдавал кровь на анализ.

Напуганный мужчина снял в банке необходимую сумму, после чего, вернувшись домой, стал дожидаться курьера с лекарством. Мошенник приехал с пакетом "лекарств", хранить которые якобы нужно было в морозилке, забрал деньги и скрылся.

Когда пенсионер некоторое время спустя решил изучить инструкцию к "чудо-лекарству", он обнаружил в пакете два пакета с соком. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество", рассказал сайту "360" источник в правоохранительных органах столицы.

Сейчас

19:17

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

18:30

Эвакуированный в Домодедове самолет "заминировали" с Украины

18:07

Дамаск считает, что Запад прикрывает химатаку

18:04

В Домодедове эвакуировали Boeing, готовившийся улететь в Токио

17:42

G7 выступила с заявлениями по России, Венесуэле, Украине и космосу

17:40

На камни и петарды парижская полиция ответила гранатами с газом

17:18

Трамп пожаловался на "большой обман"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Эвакуированный в Домодедове самолет "заминировали" с Украины

Эвакуированный в Домодедове самолет "заминировали" с Украины

35 минут назад
Медведев – Володину: никакие корректировки Конституции не нужны

Медведев – Володину: никакие корректировки Конституции не нужны

1 час назад
G7 выступила с заявлениями по России, Венесуэле, Украине и космосу

G7 выступила с заявлениями по России, Венесуэле, Украине и космосу

1 час назад
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

25 минут назад
Порошенко "услышал всех"

Порошенко "услышал всех"

53 минуты назад
Пирумову предъявлено новое обвинение

Пирумову предъявлено новое обвинение

55 минут назад
Захарова заинтересовалась анализами Климкина

Захарова заинтересовалась анализами Климкина

2 часа назад
В овраге у мясного цеха в Питере нашли мешки с расчлененным мужчиной

В овраге у мясного цеха в Питере нашли мешки с расчлененным мужчиной

2 часа назад
F-16 подбил сам себя

F-16 подбил сам себя

4 часа назад
Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

5 часов назад
Богданов и Хафтар обсудили события в Ливии

Богданов и Хафтар обсудили события в Ливии

1 час назад
Трамп пожаловался на "большой обман"

Трамп пожаловался на "большой обман"

1 час назад
Турция защитит ЕС при помощи С-400

Турция защитит ЕС при помощи С-400

3 часа назад
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

05.04.2019 16:56
Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

03.04.2019 23:34
Штурм поющей стены на шоу "Ну-ка, все вместе!"

Штурм поющей стены на шоу "Ну-ка, все вместе!"

03.04.2019 19:10
Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

01.04.2019 08:30
Фриш побывал в луганском СИЗО

Фриш побывал в луганском СИЗО

1 минута назад
Отстранение Ушакова сочли рекламным ходом

Отстранение Ушакова сочли рекламным ходом

18 минут назад
Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион

Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион

20 минут назад
Дамаск считает, что Запад прикрывает химатаку

Дамаск считает, что Запад прикрывает химатаку

55 минут назад
ЕС напомнил Штатам о роли МУС

ЕС напомнил Штатам о роли МУС

1 час назад
На камни и петарды парижская полиция ответила гранатами с газом

На камни и петарды парижская полиция ответила гранатами с газом

1 час назад
Роман Павлюченко: "Спартак" индивидуально сильнее ЦСКА

Роман Павлюченко: "Спартак" индивидуально сильнее ЦСКА

1 час назад
Жители Красноярского края публикуют в Сети видео с метеоритом

Жители Красноярского края публикуют в Сети видео с метеоритом

1 час назад
Антонова не хочет продавать спиртное в музее

Антонова не хочет продавать спиртное в музее

1 час назад
Двое китайских студентов обманули Apple на 900 тысяч долларов

Двое китайских студентов обманули Apple на 900 тысяч долларов

2 часа назад
Пьянство и алкоголизм – это разные вещи, заверяют ученые

Пьянство и алкоголизм – это разные вещи, заверяют ученые

2 часа назад
Стас Михайлов заболел

Стас Михайлов заболел

3 часа назад
На нефтебазе в Туапсе загорелся топливный резервуар. Видео

На нефтебазе в Туапсе загорелся топливный резервуар. Видео

3 часа назад
У Фэйса нашли "чересчур богатый внутренний мир"

У Фэйса нашли "чересчур богатый внутренний мир"

3 часа назад
Американские дипломаты стали лидерами по нарушениям ПДД в Германии

Американские дипломаты стали лидерами по нарушениям ПДД в Германии

3 часа назад
Минюст призвал полицию быть нетерпимой к пыткам

Минюст призвал полицию быть нетерпимой к пыткам

3 часа назад
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

4 часа назад
Возобновление прямого авиасообщения с египетскими курортами: прогресс налицо

Возобновление прямого авиасообщения с египетскими курортами: прогресс налицо

4 часа назад
Американские спутники-шпионы сближались с российскими и китайскими аппаратами

Американские спутники-шпионы сближались с российскими и китайскими аппаратами

4 часа назад
"Барселона" планирует предложить Месси пожизненный контракт

"Барселона" планирует предложить Месси пожизненный контракт

5 часов назад
Отделить зерна от плевел: посланников ПЦУ не пустят на литургию в Иерусалиме

Отделить зерна от плевел: посланников ПЦУ не пустят на литургию в Иерусалиме

5 часов назад
Соловьев захотел сжечь стул изгнанного из студии Корейбы

Соловьев захотел сжечь стул изгнанного из студии Корейбы

5 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 6 апреля 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 6 апреля 2019 года

6 часов назад
Дом из фильма "Крестный отец" выставили на продажу

Дом из фильма "Крестный отец" выставили на продажу

6 часов назад
В России назвали самые популярные модели машин 2019 года

В России назвали самые популярные модели машин 2019 года

7 часов назад
Никогда не поздно: начинать физическую активность в среднем возрасте не менее полезно, чем в юности

Никогда не поздно: начинать физическую активность в среднем возрасте не менее полезно, чем в юности

7 часов назад
"Весна" победила зиму в невероятном короткометражном мультфильме

"Весна" победила зиму в невероятном короткометражном мультфильме

8 часов назад
К юбилею Валентины Матвиенко "Россия 1" покажет фильм "Валентина"

К юбилею Валентины Матвиенко "Россия 1" покажет фильм "Валентина"

05.04.2019 16:05
ГИБДД усложнит теоретический экзамен на "права": уже известны подробности!

ГИБДД усложнит теоретический экзамен на "права": уже известны подробности!

05.04.2019 12:03
Обзор смартфона Xiaomi Mi 9: детали имеют значение

Обзор смартфона Xiaomi Mi 9: детали имеют значение

05.04.2019 11:49
Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

04.04.2019 12:03