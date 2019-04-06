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6 апреля 201919:27

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Global Look Press

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Как сообщает РИА Новости, журналист заявил буквально следующее: "Американская армия совместно с немецкими и европейскими союзниками направляются к Эстонии, чтобы изгнать подразделения российских Вооруженных сил, которые вошли туда, как несколько лет назад в Крым".

Но затем Клебер сообщил, что это неправда. По его словам, это был просто образ, но вполне реалистичный.

Ведущий заявил также, что мир в Европе обеспечивает исключительно НАТО. Он указал, что альянс олицетворяет "беспрецедентную историю успеха", но добавил, что сегодня организация ослабла, как никогда прежде.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин хочет во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд развеять опасения Эстонии относительно безопасности этой страны. Президент Эстонии 18 апреля прибудет в Москву на церемонию открытия отреставрированного исторического здания эстонского посольства.

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