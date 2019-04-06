ВКС испытали "Панцирь" и разобрались с беспилотниками

Командующий войсками ПВО-ПРО генерал-лейтенант Юрий Грехов рассказал в субботу об успешных испытаниях зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ". Новейшая разработка была проверена в воздушно-огневой конференции, состоявшей из 54 боевых и теоретических занятий, пишет РИА Новости.

По словам Юрия Грехова, "Панцирь-СМ" способен весьма успешно сбивать сверхмалые беспилотники. Также было испытано оборудование, способное посадить квадрокоптер.

"Серьезной проблемой стало обнаружение беспилотных летательных аппаратов​​​, но мы нашли подход к этому, и проблемы у нас сейчас нет", — сказал Грехов в эфире "Эхо Москвы".

"Панцирь-СМ" способен поражать цели на дистанции в 40 километров, а его РЛС видит цели на дальности до 75 километров. Новая станция в Ковылкино позволяет обнаруживать цели на дальности свыше 2800 километров.