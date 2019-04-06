Катарский эмир поддержал ближневосточную политику Путина

Катарский эмир Тамим бен Хамад аль Тани полностью поддерживает политику президента России Владимира Путина в ближневосточном регионе, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Сейчас делегация Госдумы во главе с Володиным находится с официальным визитом в Катаре. В Катаре сейчас проходит 140-я ассамблея Межпарламентского союза.

Визит продлится до 7 апреля, передает РИА Новости.