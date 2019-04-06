Свидетель выпрыгнул из окна московского отдела полиции

Москвич, не желающий свидетельствовать против друга, выпрыгнул из окна в отделении полиции в Люблино.

По предварительной информации, полиция задержала двух граждан. У одного при себе обнаружили наркотики, второй проходил как свидетель.

Прыгуна задержали. Он остался жив, поскольку прыгнул с высоты между вторым и первым этажом, но приземлился неудачно, и, видимо, у него перелом, передает РИА Новости.