С Соломиным подписан бессрочный контракт на руководство Малым театром

Художественным руководителем Малого театра переназначен Юрий Соломин — министр культуры России Владимир Мединский подписал с ним бессрочный трудовой договор.

В беседе с журналистами в субботу, 6 апреля, глава ведомства рассказал, что почти за семь лет он подписала такой контракт впервые.

Мединский передал Соломину подписанный им приказ о переназначении и пожелал актеру и режиссеру возглавлять Малый театр "еще не один год", пишет РИА Новости.

Соломин с 1988 года является художественным руководителем Малого театра, который является образцом классического русского драматического искусства.