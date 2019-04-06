"Росгосцирк" возглавил бывший депутат Шемякин

Исполняющим обязанности "Росгосцирка" назначен экс-депутат Госдумы Владимир Шемякин.

Сергей Беляков, ранее исполнявший обязанности гендиректора, будет работать замгендиректора, передает ТАСС.

Федеральное казенное предприятие "Росгосцирк" — одна из самых крупных цирковых компаний в мире со 100-летней историей. Объединяет 38 стационарных цирков и 5 шапито по всей России.