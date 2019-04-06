Дубль Сигурдссона принес ЦСКА победу над "Спартаком"

В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершилось столичное дерби между "Спартаком" и ЦСКА в рамках 22-го тура чемпионата России по футболу. Армейские футболисты добились в гостях победы со счетом 2:0. Дубль у красно-синих оформил Арнор Сигурдссон.

В первом тайме футболисты обеих команд создали несколько опасных моментов у ворот друг друга, однако никому забить так и не удалось. Зато сразу же после перерыва исландский полузащитник гостей Арнор Сигурдссон вывел армейцев вперед. Он же через десять минут оформил дубль после передачи Марио Фернандеса.

Тренер "Спартака" вскоре произвел две замены, выпустив на поле вместо Дениса Глушакова и Лоренсо Мельгарехо Георгия Мелкадзе и Аяза Гулиева. Чуть позже из-за травмы был вынужден покинуть ворота Александр Селихов. Место на последнем рубеже хозяев поля занял Александр Максименко.

Спартаковцы пошли большими силами в атаку. Однако армейцы грамотно оборонялись. Спасти игру красно-белым так и не удалось.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА поднялся на третью строчку, набрав 40 очков после 22 игр. "Спартак" остался на пятом месте с 36 баллами.

По информации "Интерфакса", на востоке Москвы в Кусковском парке произошла драка между футбольными фанатами обеих команд. В ходе конфликта пострадали три болельщика, получившие незначительные травмы.