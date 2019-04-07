Соловьев возмущен "провокацией из геббельсовского ящика"

Российский журналист Владимир Соловьев опубликовал в своем Instagram видео, посвященное заявлению ведущего немецкого телеканала ZDF Клауса Кибера, который объявил о вторжении российских войск в Эстонию.

По мнению Соловьева, Кибер таким образом решил пощекотать нервы зрителям, применив старый журналистский прием.

"Подобная модерация на государственном канале ФРГ — это провокация из геббельсовского ящика", — так Соловьем прокомментировал случившееся.

Провокационный эпизод в эфире ZDF случился перед встречей президента России Владимира Путина с главой Эстонии Керси Кальюлайд. Она запланирована на 18 апреля в Москве. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин хочет во время этой встречи развеять опасения Эстонии относительно ее безопасности.