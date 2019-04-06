Ливийский премьер пригрозил повстанцам международным трибуналом

Премьер-министр правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж пригрозил международным трибуналом всем участникам наступления Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара на Триполи.

"Мы подадим иски против всех участников военных операций в ливийские и международные суды", — заявил Сарадж, слова которого приводит ТАСС.

Он также призвал международное сообщество отказаться от поддержки военных действий фельдмаршала Хафтара. Как указал Сарадж, Хафтар предпринимает попытки превратить Ливию в военное государство. Для противостояния ему необходима всеобщая мобилизация, добавил премьер.

Ранее в субботу Хафтар заявил, что бойцы Ливийской национальной армии захватили весь международный аэропорт Триполи. Они планируют использовать аэропорт как опорный пункт для атаки важных объектов в ливийской столице.