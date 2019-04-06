Виктор Гончаренко: во втором тайме взвинтили темп, забив два мяча "Спартаку"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен игрой своей команды в матче 22-го тура чемпионата России по футболу против "Спартака". По мнению белорусского специалиста, фортуна в таком матче могла качнуться в обе стороны.

"Рад, что мы находили в себе силы подняться и проводить хорошие атаки. Во втором тайме взвинтили темп, забили два гола", – приводит слова Гончаренко РИА Новости.

"Очень хорошая игра в исполнении двух команд, она держала в напряжении, в такой игре фортуна может качнуться в обе стороны", – добавил наставник армейской команды.

Напомним, что ЦСКА в гостях обыграл "Спартак" со счетом 2:0. Дубль в этой встрече оформил исландский полузащитник красно-синих Арнор Сигурдссон.