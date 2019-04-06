Гимнастка Аверина стала первой в многоборье на этапе Кубка мира в Италии

Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на первом этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в итальянском Пезаро. Гимнастка показала результат 85,750 балла.

Ее сестра Арина Аверина заняла второе место. В тройку призеров также попала Боряна Калейн из Болгарии.

Напомним, что этап Кубка мира в Пезаро завершится 7 апреля.