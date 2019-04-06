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6 апреля 201922:14

Кучеров повторил рекорд Могильного по набранным очкам в одном сезоне

nhl.com

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Бостон Брюинз" стал автором одной из шайб своей команды. Она позволила ему набрать 127 очков в нынешнем сезоне.

Таким образом, Кучеров повторил российский рекорд по набранным баллам в регулярном чемпионате НХЛ. В сезоне-1992/93 Александр Могильный остановился на отметке в 127 очков.

На данный момент игра между "Тампой" и "Бостоном" продолжается. "Молнии" ведут в гостях со счетом 4:2. У Кучерова есть шанс превзойти достижение Могильного, если он наберет еще одно очко за результативность.

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