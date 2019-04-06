6 апреля 201922:26
Россиянка Соболь взяла серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Российская тяжелоатлетка Кристина Соболь завоевала первую медаль для сборной России на чемпионате Европы, который проходит в грузинском городе Батуми. Россиянка в весовой категории до 49 кг заняла на турнире второе место.
По сумме двух упражнений (рывок и толчок) Кристина Соболь набрала 180 кг (85+95). Этот результат позволил ей завоевать серебряную медаль.
Золото же взяла румынка Елена Андриеш (190, 87+103). Итальянка Джорджия Руссо оказалась третьей (178, 75+103).
Чемпионат Европы в Батуми завершится 13 апреля.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Ливии накалилась обстановка
- Пирумову предъявлено новое обвинение
- Порошенко "услышал всех"
- В Красноярском крае увидели метеорит
- У Фэйса нашли "чересчур богатый внутренний мир"
Самое читаемое
-
Было унизительно: известная актриса ушла от мужа из-за побоев
- Создан опасный вирус, меняющий результаты МРТ. Врачи не в состоянии заметить
- На трассе живодеры выбросили живых собак в завязанных мешках. Видео
- Из-за свежевыжатых соков у молодой женщины погиб мозг
- Тайна исчезнувшего мальчика спустя годы так и осталась неразгаданной
Телеканал "Россия"
-
Новые звезды шоу-бизнеса поборются за миллион
- Букмекеры назвали фаворитов "Евровидения-2019"
- "Годунов": историческое путешествие с лучшими артистами современности
- Юлиан плюс Анастасия: на свою восьмую свадьбу певица пришла в черном
Вести.Экономика
-
Саудовская Аравия грозит прекратить продажу нефти в долларах, чтобы остановить NOPEC
- Топ-10 самых дорогих бракоразводных процессов
- Почему цены на нефть оторвались от реальности
- Европа оказалась под китайским поясом
- Положение американских фермеров постепенно ухудшается
Вести.Hi-tech
-
Названа самая популярная марка смартфонов в России
- Apple заявила об отказе от выпуска зарядной станции AirPower
- Художник открыл портал в самую недоступную часть YouTube
- VPN-провайдеры начали уходить из России
- Глава Epic Games намекнул, во что превратится Fortnite
Авто.Вести.Ru
-
Роскошные аналоги Aurus Arsenal, которые можно купить прямо сейчас
- ГИБДД усложнит теоретический экзамен на "права": известны подробности
- Водители с этими именами чаще других попадают в ДТП!
- "Связной" принимает заказы на Tesla Model Y в России. Названы цены
- Объявлены цены на вседорожный универсал Volvo V60 Cross Country
Недвижимость
-
После хостелов депутаты возьмутся за апартаменты
- Пенсионерка строит храм на свои сбережения
- Рабочий убирал снег на крыше и провалился в туалет
- Сугроб из Челябинска выиграл конкурс красоты
- Женщина сожгла дом свекрови-ведьмы
- Почему банки отказывают в ипотеке
Вести.Медицина
-
Какой овощ загрязнен пестицидами больше остальных? Ученые знают ответ
- Говорят ученые: бутылка вина так же вредит организму, как 10 сигарет
- Даже тусклый свет ночью повреждает мозг
- Регулярное использование зубной нити снижает риск развития рака
- Новое парализующее заболевание распространяется среди детей
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
"Сидели, работали, обманывали людей": банда лжеэкстрасенсов обогатилась на миллионы
- Прорыв дамбы в Тушинском тоннеле: установлена причина
- Разрытые газоны, глубокие траншеи и ободранные деревья: затянувшийся ремонт в историческом парке "Дубки"
- Восемь станций сиреневой ветки метро закроют на несколько дней
- В Доме музыки открыли новый зал с уникальной системой управления звуком
- День птиц, активный отдых и пластический спектакль: самые интересные события выходных
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Болезнь или ложная тревога? Врачи обсуждают значение предиабета
- Обнаружен осколок хэви-метал-планеты, переживший смерть звезды
- Остановить мгновение: найден белок, продлевающий молодость кожи
- Кошки умеют отличать свои клички от созвучных слов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Культура"
-
В новом выпуске "Белой студии" – Андрей Макаревич
- Новости 41-го Московского международного кинофестиваля
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Полярное вторжение. Москвичей предупредили о похолодании
- Учительницу вынудили уйти из школы за фото в купальнике
- В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот
- Рабочий, своровавший кабель правительственной связи у Кремля, прыгнул в реку
- 14-летний сын Рыжего Тарзана заявил, что отец избил его
Сегодня
Стрельба в Дании: ранены несколько человек
2 часа назад
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
4 часа назад
В Париже тушат последовавший за взрывом пожар
25 минут назад
К Гуайдо есть вопросы даже у оппозиции
2 часа назад
ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву
39 минут назад
Трамп не читал доклад Мюллера
4 часа назад
F-16 подбил сам себя
9 часов назад
Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ
9 часов назад
Помогите маленькому Мише услышать мир
05.04.2019 16:56
Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"
03.04.2019 23:34
Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике
01.04.2019 08:30
"Росгосцирк" возглавил бывший депутат Шемякин
3 часа назад
На иранской подлодке прогремел взрыв: есть жертвы
3 часа назад
Кличко насмешили анализы Зеленского и Порошенко
4 часа назад
Отстранение Ушакова сочли рекламным ходом
4 часа назад
Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион
4 часа назад
Дамаск считает, что Запад прикрывает химатаку
5 часов назад
ЕС напомнил Штатам о роли МУС
5 часов назад
Антонова не хочет продавать спиртное в музее
6 часов назад
Захарова заинтересовалась анализами Климкина
7 часов назад
Соловьев захотел сжечь стул изгнанного из студии Корейбы
10 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 6 апреля 2019 года
10 часов назад
Дом из фильма "Крестный отец" выставили на продажу
11 часов назад
В России назвали самые популярные модели машин 2019 года
12 часов назад
К юбилею Валентины Матвиенко "Россия 1" покажет фильм "Валентина"
05.04.2019 16:05
Обзор смартфона Xiaomi Mi 9: детали имеют значение
05.04.2019 11:49
Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского
04.04.2019 12:03