Россиянка Соболь взяла серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Российская тяжелоатлетка Кристина Соболь завоевала первую медаль для сборной России на чемпионате Европы, который проходит в грузинском городе Батуми. Россиянка в весовой категории до 49 кг заняла на турнире второе место.

По сумме двух упражнений (рывок и толчок) Кристина Соболь набрала 180 кг (85+95). Этот результат позволил ей завоевать серебряную медаль.

Золото же взяла румынка Елена Андриеш (190, 87+103). Итальянка Джорджия Руссо оказалась третьей (178, 75+103).

Чемпионат Европы в Батуми завершится 13 апреля.