Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
6 апреля 201923:12

ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву

Instagram

В субботу, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта легковой автомобиль упал в Неву. Находившимся в салоне машины людям удалось выжить, в госпитализации они не нуждаются.

На фотографиях, размещенных очевидцами инцидента в социальных сетях, видно, что для извлечения автомашины из воды сотрудники экстренных служб задействовали подъемный кран, передает ТАСС.

Сейчас

23:26

В Париже тушат последовавший за взрывом пожар

23:12

ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву

22:24

В подмосковном Раменском взорвался газ

20:34

"Росгосцирк" возглавил бывший депутат Шемякин

20:02

На иранской подлодке прогремел взрыв: есть жертвы

19:42

Катарский эмир поддержал ближневосточную политику Путина

19:17

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Стрельба в Дании: ранены несколько человек

Стрельба в Дании: ранены несколько человек

2 часа назад
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

4 часа назад
В Париже тушат последовавший за взрывом пожар

В Париже тушат последовавший за взрывом пожар

23 минуты назад
К Гуайдо есть вопросы даже у оппозиции

К Гуайдо есть вопросы даже у оппозиции

2 часа назад
Минздрав не уверен, что Зеленский и Порошенко не наркоманы

Минздрав не уверен, что Зеленский и Порошенко не наркоманы

2 часа назад
G7 выступила с заявлениями по России, Венесуэле, Украине и космосу

G7 выступила с заявлениями по России, Венесуэле, Украине и космосу

5 часов назад
ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву

ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву

36 минут назад
Трамп не читал доклад Мюллера

Трамп не читал доклад Мюллера

4 часа назад
Ливийский премьер пригрозил повстанцам международным трибуналом

Ливийский премьер пригрозил повстанцам международным трибуналом

1 час назад
Кучеров стал рекордсменом НХЛ среди россиян по очкам за сезон

Кучеров стал рекордсменом НХЛ среди россиян по очкам за сезон

1 час назад
F-16 подбил сам себя

F-16 подбил сам себя

9 часов назад
Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

9 часов назад
Свидетель выпрыгнул из окна московского отдела полиции

Свидетель выпрыгнул из окна московского отдела полиции

2 часа назад
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

05.04.2019 16:56
Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

03.04.2019 23:34
Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

01.04.2019 08:30
Интересуется всем: Хорохордин тихий, но очень въедливый

Интересуется всем: Хорохордин тихий, но очень въедливый

1 час назад
С Соломиным подписан бессрочный контракт на руководство Малым театром

С Соломиным подписан бессрочный контракт на руководство Малым театром

1 час назад
"Росгосцирк" возглавил бывший депутат Шемякин

"Росгосцирк" возглавил бывший депутат Шемякин

3 часа назад
Кусто в "китовой тюрьме": ученые решат, будет ли животным лучше на воле

Кусто в "китовой тюрьме": ученые решат, будет ли животным лучше на воле

3 часа назад
На иранской подлодке прогремел взрыв: есть жертвы

На иранской подлодке прогремел взрыв: есть жертвы

3 часа назад
Обнародовано заявление об отставке херсонского губернатора

Обнародовано заявление об отставке херсонского губернатора

3 часа назад
"Ну-ка, все вместе!": Лазарев хочет, чтобы зрители подпевали

"Ну-ка, все вместе!": Лазарев хочет, чтобы зрители подпевали

3 часа назад
ВКС испытали "Панцирь" и разобрались с беспилотниками

ВКС испытали "Панцирь" и разобрались с беспилотниками

3 часа назад
Мединский "Братство" Лунгина не смотрел, но уверен в отсутствии нарушений

Мединский "Братство" Лунгина не смотрел, но уверен в отсутствии нарушений

3 часа назад
Катарский эмир поддержал ближневосточную политику Путина

Катарский эмир поддержал ближневосточную политику Путина

3 часа назад
Кличко насмешили анализы Зеленского и Порошенко

Кличко насмешили анализы Зеленского и Порошенко

4 часа назад
Отстранение Ушакова сочли рекламным ходом

Отстранение Ушакова сочли рекламным ходом

4 часа назад
Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион

Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион

4 часа назад
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

4 часа назад
Эвакуированный в Домодедове самолет "заминировали" с Украины

Эвакуированный в Домодедове самолет "заминировали" с Украины

5 часов назад
Дамаск считает, что Запад прикрывает химатаку

Дамаск считает, что Запад прикрывает химатаку

5 часов назад
ЕС напомнил Штатам о роли МУС

ЕС напомнил Штатам о роли МУС

5 часов назад
На камни и петарды парижская полиция ответила гранатами с газом

На камни и петарды парижская полиция ответила гранатами с газом

5 часов назад
Жители Красноярского края публикуют в Сети видео с метеоритом

Жители Красноярского края публикуют в Сети видео с метеоритом

6 часов назад
Антонова не хочет продавать спиртное в музее

Антонова не хочет продавать спиртное в музее

6 часов назад
Захарова заинтересовалась анализами Климкина

Захарова заинтересовалась анализами Климкина

6 часов назад
Двое китайских студентов обманули Apple на 900 тысяч долларов

Двое китайских студентов обманули Apple на 900 тысяч долларов

7 часов назад
В овраге у мясного цеха в Питере нашли мешки с расчлененным мужчиной

В овраге у мясного цеха в Питере нашли мешки с расчлененным мужчиной

7 часов назад
Соловьев захотел сжечь стул изгнанного из студии Корейбы

Соловьев захотел сжечь стул изгнанного из студии Корейбы

10 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 6 апреля 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 6 апреля 2019 года

10 часов назад
Дом из фильма "Крестный отец" выставили на продажу

Дом из фильма "Крестный отец" выставили на продажу

11 часов назад
В России назвали самые популярные модели машин 2019 года

В России назвали самые популярные модели машин 2019 года

12 часов назад
Никогда не поздно: начинать физическую активность в среднем возрасте не менее полезно, чем в юности

Никогда не поздно: начинать физическую активность в среднем возрасте не менее полезно, чем в юности

12 часов назад
"Весна" победила зиму в невероятном короткометражном мультфильме

"Весна" победила зиму в невероятном короткометражном мультфильме

13 часов назад
К юбилею Валентины Матвиенко "Россия 1" покажет фильм "Валентина"

К юбилею Валентины Матвиенко "Россия 1" покажет фильм "Валентина"

05.04.2019 16:05
ГИБДД усложнит теоретический экзамен на "права": уже известны подробности!

ГИБДД усложнит теоретический экзамен на "права": уже известны подробности!

05.04.2019 12:03
Обзор смартфона Xiaomi Mi 9: детали имеют значение

Обзор смартфона Xiaomi Mi 9: детали имеют значение

05.04.2019 11:49
Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

04.04.2019 12:03