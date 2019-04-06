Вратарь "Спартака" Селихов сломал палец в игре с ЦСКА

Голкипер столичного "Спартака" Александр Селихов не смог из-за травмы доиграть встречу 22-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА. На 68-й минуте второго тайма он был заменен на Александра Максименко.

"У Селихова диагностирован оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти", – сообщила пресс-служба красно-белых.

Напомним, что "Спартак" на своем поле уступил ЦСКА со счетом 0:2 в 22-м туре чемпионата России по футболу.