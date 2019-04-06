В Париже тушат последовавший за взрывом пожар

В 19-м округе Парижа в субботу вечером вспыхнул крупный пожар в шестиэтажном жилом доме. Как свидетельствуют очевидцы, возгоранию предшествовал взрыв.

В настоящее время пламенем охвачено все здание, борьбу с огнем ведут около 50 пожарных, передает ТАСС. Информации о погибших или пострадавших в результате инцидента пока не поступало.