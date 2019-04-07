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7 апреля 201900:05

Участок "фиолетовой" ветки метрополитена закрылся на несколько дней

С воскресенья, 7 апреля, из-за строительства новой — Некрасовской — линии Московского метрополитена закрыты восемь станций Таганско-Краснопресненской ("фиолетовой") ветки — от "Пролетарской" до "Котельников".

На время проведения работ для пассажиров организованы компенсационные маршруты автобусов. Также введен бесплатный проезд на некоторых регулярных рейсовых автобусах. Поезда между станциями "Планерная" и "Пролетарская" будут следовать с увеличенными интервалами, напоминает телеканал "Россия 24".

На это время также изменена схема движения наземного транспорта в районах Таганский, Южнопортовый, Текстильщики, Печатники, Кузьминки, Рязанский, Нижегородский и Выхино-Жулебино.

В обычном режиме "фиолетовая" ветка возобновит работу 11 апреля в 05:30 утра.

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Участок "фиолетовой" ветки метрополитена закрылся на несколько дней

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