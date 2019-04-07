Месси стал рекордсменом чемпионата Испании по числу победных матчей

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд экс-вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса по количеству побед в чемпионате Испании. Аргентинский форвард, приняв участие в игре с мадридским "Атлетико", выиграл 335-ю встречу в Ла Лиге.

Матч 31-го тура испанского первенства завершился в пользу "сине-гранатовых" со счетом 2:0. В составе победителей мячи забили Лионель Месси и Луис Суарес.

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MESSI se convierte en el JUGADOR CON MÁS VICTORIAS EN #LALIGAHISTORY (335). pic.twitter.com/BHkW4o4Mhn — LaLiga (@LaLiga) 6 апреля 2019 г.

На счету Касильяса 334 победы. В настоящий момент он выступает в чемпионате Португалии за клуб "Порту".