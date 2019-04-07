Тарасенко набрал два очка в победном матче "Сент-Луиса" против "Ванкувера"

Матчем между "Сент-Луис Блюз" и "Ванкувер Кэнакс" продолжился последний игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Блюзмены" на своей площадке взяли верх над гостями в буллитной серии со счетом 3:2. Два очка в составе победителей набрал Владимир Тарасенко.

Российский форвард "Сент-Луиса" стал автором второй шайбы своей команды. Также он один раз ассистировал своим партнерам. Всего в нынешнем сезоне на счету россиянина оказалось 68 (33+35) очков. Тарасенко был признан первой звездой встречи.

Победный буллит в составе "Сент-Луиса" забросил Райан О'Райли. "Блюзмены" добились девятой победы в последних 12 матчах.