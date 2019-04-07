Сергей Галицкий: у нас были причины расторгнуть контракт с Мамаевым

Владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий объяснил, почему принял решение расторгнуть действующий контракт с полузащитником "быков" Павлом Мамаевым. По его словам, с футболистов всегда будет особый спрос, поскольку они являются кумирами мальчишек.

"Я лично принимал это решение. Это все, что я могу сказать… Наши с ним отношения – это личное. Наверное, что-то он в жизни делал так, что его туда привела судьба. Я думаю, что для Павла это тяжелый урок", – цитирует Галицкого Чемпионат.com.

Кроме того, владелец "Краснодара" отметил, что с футболистов в нашем обществе особый спрос. "Они должны знать, что с них не будут спрашивать, как с обычных людей. За это им и платят большие деньги… Мальчишки ложатся спать и думают о тебе, как о кумире. И твоя поведенческая модель должна этому соответствовать", – добавил руководитель "быков".

Напомним, что Пресненский суд Москвы продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября. В настоящий момент они находятся в СИЗО.