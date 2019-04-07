Пожар в центре Москвы унес жизни двух человек

Два человека стали жертвами пожара, вспыхнувшего в жилом доме в центре столицы. Как сообщает главк МЧС Москвы, возгорание произошло в ночь на воскресенье в Кропоткинском переулке. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, им удалось спасти четверых жителей дома, отмечает РИА Новости. В настоящее время пожар потушен.