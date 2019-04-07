Никита Кучеров: мой результат – командная работа

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, побивший рекорд Александра Могильного по очкам в одном сезоне, поблагодарил своих партнеров по команде, которые помогли ему набрать 128 баллов в нынешнем регулярном чемпионате.

"Для меня это особый момент в жизни. Спасибо ребятам за помощь. Без них я бы не добился такого результата. Это командная работа", – цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в заключительной игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Бостон Брюинз" российский форвард "молний" забросил шайбу и сделал голевой пас. Это позволило Кучерову набрать 128 очков и стать российским рекордсменом НХЛ по очкам за сезон.