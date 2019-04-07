Пострадавший от отравления в Эймсбери британец встретился с российским послом

Гражданин Великобритании Чарльз Роули, пострадавший минувшим летом в результате контакта с нервно-паралитическим веществом в английском Эймсбери, считает, что за его отравлением стояла Россия. Такое его утверждение приводит британское издание "Санди миррор".

Накануне Чальз Роули встретился в Лондоне с послом Российской Федерации Александром Яковенко, после чего воздержался от общения с представителями российских СМИ, но дал интервью британской газете, сообщает ТАСС.

Александр Яковенко принял Чарльза Роули и его старшего брата Мэтью в российском дипломатическом представительстве. По его мнению, посетившие российское посольство гости хотели разобраться и понять, что произошло. При этом посол России в Соединенном Королевстве отметил, что большая часть вопросов братьев Роули была построена на полном отсутствии информации со стороны британцев. В частности, они задавали вопрос о том, отравила ли Скрипалей Россия, и является ли она той единственной страной, которая могла бы произвести "Новичок". При этом Чарли Роули не располагает информацией о расследовании происшествия и о собственном лечении, а все, что ему известно, он знает только из СМИ, передает РИА Новости.

Как сообщалось, в июне 2018 года Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджес были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. Позднее женщина скончалась в больнице, а мужчину выписали, но в августе он вновь был госпитализирован после того, как начал испытывать проблемы со зрением.

По версии британского следствия, пострадавшие отравились находившимся во флаконе из-под духов, который Чарльз Роули нашел в парке в Солсбери и подарил своей подруге, веществом,. Позже Организация по запрещению химического оружия сообщила, что Дон Стерджес скончалась от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Сергей и Юлия Скрипаль.

По версии британской стороны, в марте 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Лондон утверждал, что это отравляющее вещество, якобы, разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона эти обвинения категорически отвергает, подчеркивая, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.