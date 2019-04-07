Панарин помог "Коламбусу" обыграть "Оттаву" в гостях

В Оттаве завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местными "Сенаторз" и "Коламбус Блю Джекетс". Хозяева льда крупно уступили гостям – 2:6. В составе победителей две голевые передачи оформил на свой счет Артемий Панарин.

В активе российского форварда "пиджаков" стало 87 (28 шайб + 59 передач) очков в нынешнем сезоне. Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский в этой встрече участия не принимал.

Результаты других игр дня: "Детройт Ред Уингз" – "Баффало Сэйбрз" – 1:7, "Вашингтон Кэпиталз" – "Нью-Йорк Айлендерс" – 0:3, "Питтсбург Пингвинз" – "Нью-Йорк Рейнджерс" – 3:4 ОТ, "Филадельфия Флайерз" – "Каролина Харрикейнз" – 3:4.