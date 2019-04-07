Стрельба в пригороде Чикаго: 5 раненых

В результате стрельбы, открытой в пригороде Чикаго (США, штат Иллинойс), ранения получили, как минимум, пять человек, в том числе, один ребенок.

По данным местных СМИ, инцидент произошел во время семейного праздника. О личности стрелявшего и причинах случившегося пока ничего не известно, передает ТАСС.