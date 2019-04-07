Главный тренер "Спартака" назвал причины поражения от ЦСКА

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов раскритиковал действия своей команды во втором тайме матча 22-го тура чемпионата России по футболу против ЦСКА. По мнению наставника красно-белых, его подопечным не хватило морально-волевых качеств, чтобы переломить игру.

"Плохо начали вторую половину, пропустили два гола… При счете 0:2 нам не хватило морально-волевых сил, чтобы двигаться к победе", – приводит слова Кононова официальный сайт "Спартака".

Также он посетовал на вынужденную замену вратаря. "Травма Селихова дополнительно усложнила наше положение, потому что мы лишились возможности поменять еще одного полевого игрока", – заявил специалист.

Напомним, что в матче 22-го тура чемпионата России спартаковцы дома проиграли ЦСКА со счетом 0:2. Во втором тайме перелом пальца получил вратарь Александр Селихов, которого на 68-й минуте игры заменил Александр Максименко.