В Ливии разгорается военный конфликт

Четыре авиаудара нанесли по позициям сил маршала Хафтара в Ливии. Об этом сообщил официальный представитель Национальной армии страны Ахмед Мисмари.

Ранее ее силам удалось захватить международный аэропорт, расположенный в 34-х километрах от Триполи. Силы маршала Хафтара объявили небо над Западной Ливией закрытым для боевых самолетов, сообщает телеканал "Россия 24".

"Любой самолет, который вылетит из любого аэропорта с целью атаковать наши позиции, или с целью разведки, сам станет целью. А по базе, с которой он взлетит, будет нанесен удар", — заявил Ахмед Мисмари, официальный представитель Национальной армии Ливии.