В воскресенье, 7 апреля, спикер Совета Федерации — верхней палаты российского парламента – Валентина Матвиенко отмечает юбилей.

В разные годы она состояла на дипломатической службе, была полпредом президента страны в Северо-Западном округе, заместителем главы правительства и губернатором Санкт-Петербурга, напоминает телеканал "Россия 24".

Советом Федерации Валентина Матвиенко руководит с 2011 года. Она — первая женщина в современной истории России, занявшая столь высокий пост.

В марте этого года политик была удостоена высшей награды страны — ордена Андрея Первозванного.